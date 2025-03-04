МИД Японии оценил инициативу США по Украине

МИД Японии: Инициатива США по Украине вывела из тупика процесс урегулирования

Инициатива США по Украине вывела процесс урегулирования конфликта из тупика. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, передает NHK.

«Фактом является то, что инициатива США начала сдвигать ситуацию, которая была в тупике, и международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что это принесет положительные результаты», — отметил Ивая.

Глава МИД подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны «объединить свои усилия и упорно работать, чтобы добиться справедливого и долгосрочного мира на Украине как можно скорее». При этом он не стал комментировать приостановку американской военной помощи Киеву.

Ранее Россия закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства.