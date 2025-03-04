Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 4 марта 2025Мир

МИД Японии оценил инициативу США по Украине

МИД Японии: Инициатива США по Украине вывела из тупика процесс урегулирования
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Инициатива США по Украине вывела процесс урегулирования конфликта из тупика. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, передает NHK.

«Фактом является то, что инициатива США начала сдвигать ситуацию, которая была в тупике, и международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что это принесет положительные результаты», — отметил Ивая.

Глава МИД подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны «объединить свои усилия и упорно работать, чтобы добиться справедливого и долгосрочного мира на Украине как можно скорее». При этом он не стал комментировать приостановку американской военной помощи Киеву.

Ранее Россия закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Радиостанция Судного дня» резко активизировалась. Какие сообщения отправляли через нее?

      Трамп решил заставить Зеленского начать переговоры с Россией

      Раскрыт правильный порядок действий при приступе эпилепсии

      МИД Японии оценил инициативу США по Украине

      У жены Петросяна нашли долги на сотни тысяч за элитную квартиру

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на размещение авианосца

      Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался о депортированных из США в Россию артистах

      Китай нашел способ защититься от пошлин США

      В Европе назвали сроки развала фронта у ВСУ после потери помощи от США

      США ввели торговые пошлины в отношении Мексики и Канады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше