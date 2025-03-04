«Не хватит оружия, денег и людей». Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

Вэнс запретил Зеленскому возвращаться в Белый дом без желания обсуждать мир

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без согласия обсуждать мирное соглашение. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Замглавы Белого дома отметил, что украинская делегация пыталась продолжить переговоры с президентом США Дональдом Трампом после перепалки Зеленского с первыми лицами Америки, но получила отказ. Вэнс пояснил, что запрет был принят ввиду явного нежелания Зеленского участвовать в мирном процессе.

Также Вэнс предупредил, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, этого не допустит американский народ.

Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно Джей Ди Вэнс вице-президент США

Он призвал европейские страны убедить президента Украины в необходимости завершения конфликта. «Они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно — кровопролития, убийства, экономическое опустошение. От этого всем становится хуже», — сказал политик.

Также Вэнс обвинил Европу в потакании Зеленскому и попытках настроить его на продолжение конфликта с Россией. По его словам, многие европейские страны раззадоривают украинского президента, заявляя, что он «борец за свободу, что надо бесконечно сражаться».

Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

США объявили, что приостанавливают всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Уточняется, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу» в этом вопросе. По информации Bloomberg, вся военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или уже находится на транзитных складах в Польше, не пересечет границу республики.

Профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала подсчитал, что без военной помощи США запасов оружия Киеву хватит на шесть месяцев, после чего украинским военным станет еще тяжелее сдерживать наступление России. По словам эксперта, несмотря на попытки Европы заручиться одобрением Вашингтона в вопросе поддержки Киева, «существуют значительные опасения» относительно того, будут ли США действовать так, как от них того ожидают европейцы. Эксперт также признал, что альтернативы поддержке Украины при участии США нет.

Зеленскому предложили сбежать из Украины

После этого советник Белого дома по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир. Он обвинил украинского лидера в том, что тот желает продолжать конфликт, чтобы удержаться у власти. «Он отменил выборы. Если боевые действия завершатся, то он потеряет власть», — указал чиновник, пояснив, что после того, как Зеленский покинет кресло президента, он станет уязвим для своих политических оппонентов. Также, отметил Сакс, он не хочет завершения конфликта из-за финансового потока, который течет в Киев с Запада. «Украинские элиты пировали на эти деньги. На вершине этой пирамиды находится Зеленский», — сказал он.

Соратник Трампа, миллиардер Илон Маск также усомнился в намерении Зеленского завершить боевые действия. Он согласился с мнением, что мнению, Зеленскому выгодно продолжение конфликта, поскольку это позволит ему удержать власть ценой жизни невинных украинцев. В связи с этим он предложил президенту Украины сбежать из страны. «Как бы это ни было неприятно, ему следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — указал он.