Путин назвал фактор разложения армии и общества на Украине

Путин: Зеленский является фактором разложения армии и общества на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества, заявил российский лидер Владимир Путин, передает «Россия 1».

«Он является фактором разложения и армии, общества и государства», — подчеркнул российский глава.

Ранее Путин заявил, что Владимир Зеленский и назначенные им органы власти нелегитимны. По словам президента, проблема для Украины заключается в том, что целый ряд органов власти формируется президентом, в том числе руководство областей и силовых структур. При этом он подчеркнул, что если нелегитимно само первое лицо, то все остальное тоже теряет свою легитимность.

Путин назвал Зеленского главой киевского режима.

