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03:03, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Маск предложил Зеленскому сбежать с Украины

Маск посоветовал Зеленскому сбежать с Украины в нейтральную страну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Американский миллиардер Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сбежать из страны. С таким предложением он выступил на своей странице в социальной сети Х.

Бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей, который обвинил Зеленского в «посылании невинных украинцев в мясорубку». По его мнению, Зеленскому выгодно продолжение боевых действий, поскольку это позволит ему удержать власть.

«Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

Ранее Маск заявил, что Зеленский выбрал не мир, а потерю множества человеческих жизней, и это бесчеловечно. Он напомнил, что два года назад предупреждал Киев о необходимости прийти к миру.

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