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08:12, 3 марта 2025Мир

Маск назвал помощь Украине гигантской операцией по отмыванию денег

Маск назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег
Семен Александров (редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег. Об этом миллиардер написал на странице в соцсети X.

«Он прав», — ответил бизнесмен, которого называют страшим советником американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал не мир, а потерю множества человеческих жизней, и это бесчеловечно. Он напомнил, что два года назад он предупредил Киев о необходимости прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив.

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