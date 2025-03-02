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15:12, 2 марта 2025Мир

Маск обвинил Зеленского в желании потерять человеческие жизни

Маск: Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю множества человеческих жизней
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не мир, а потерю множества человеческих жизней, и это бесчеловечно. Об этом сообщил предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в соцсети X.

«Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп съел обед Зеленского после перепалки в Овальном кабинете. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Трамп решил отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.

До этого издание Axios назвало три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом. 15 февраля он публично высмеял сделку по минералам, после этого не надел деловой костюм, а также публично пререкался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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