Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:56, 2 марта 2025Интернет и СМИ

Названы три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

Axios: Зеленский вызвал скандал в Белом доме своими тремя ошибками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников скандал в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским не стал неожиданностью. Об этом написало издание Axios.

По мнению журналистов, Зеленский совершил две критические ошибки еще до переговоров. 15 февраля он публично высмеял сделку по минералам, которую обсуждали в секретности. Кроме того, украинский лидер не надел костюм, как этого требует деловой стиль. В Белом доме сочли это решение знаком неуважения.

«Публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского», — отмечается в статье.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения об ископаемых была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

      В Британии заявили о победе Путина в ссоре Трампа и Зеленского

      Военкор назвал причину недоумения Зеленского в разговоре с переводчиком

      В Британии подняли вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину в случае прекращения огня

      Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО

      Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России

      Одному типу недвижимости предрекли снижение стоимости в 2025 году

      Российские военные сбили украинский беспилотник в Курской области

      Россиянок предупредили о «праздничных» схемах мошенников в преддверии 8 Марта

      Названы три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше