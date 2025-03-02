Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп съел обед Зеленского после перепалки

Президент США Дональд Трамп съел обед украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News..

По ее словам, Трамп решил отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры. Она добавила, что президент США «в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского».

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. По его словам, Трамп и Вэнс хотели подписанного соглашения и перехода к сближению в отношениях, а Зеленский является «самоуверенным панком».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия наслаждается унижением украинского лидера в Овальном кабинете Белого дома. Агентство обратило внимание, что реакция из России на произошедшее поступила практически сразу.