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09:27, 2 марта 2025Бывший СССР

Экс-стратег Трампа назвал действия Зеленского «политическим сэппуку»

Экс-стратег Трампа Бэннон: Действия Зеленского являются политическим сэппуку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом заявил бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон.

«Вопреки советам близких им людей, включая меня, Трамп и Вэнс действительно хотели, чтобы встреча прошла успешно. Зеленский совершил сэппуку на глазах у всего мира», — заявил Бэннон.

По его словам, Трамп и Вэнс хотели подписанного соглашения и перехода к сближению в отношениях, а Зеленский является «самоуверенным панком».

Ранее американский сенатор Тед Круз назвал встречу Зеленского с Трампом в Белом доме худшей в истории. Он заявил, что Зеленскому нужно было договориться с Трампом о выгодном для Украины мире, однако он устроил перепалку.

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