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02:12, 2 марта 2025Мир

Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории

Сенатор Круз назвал встречу Зеленского с Трампом в Белом доме худшей в истории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Американский сенатор Тед Круз заявил, что президенту Украине Владимиру Зеленскому нужно было договориться с американским лидером Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, однако он устроил перепалку. Об этом он высказался на подкасте в соцсети X.

«У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех», — отметил он.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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