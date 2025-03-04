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05:27, 4 марта 2025Мир

Вэнс назвал условие для появления Зеленского в Овальном кабинете

Вэнс: Зеленский не вернется в Белый дом без согласия обсуждать мирное соглашение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без согласия обсуждать мирное соглашение. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Замглавы Белого дома отметил, что украинская делегация пыталась продолжить переговоры с президентом США Дональдом Трампом после перепалки Зеленского с первыми лицами Америки, но получила отказ. Вэнс пояснил, что такое решение было принято ввиду явного нежелания Зеленского участвовать в мирном процессе.

Ранее США потребовали от Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по редкоземельным металлам. В свою очередь, Зеленский ответил, что не намерен извиняться, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».

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