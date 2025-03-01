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06:24, 1 марта 2025Бывший СССР

Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться. После этого Трамп выгнал его из Белого дома

Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о перепалке с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Свою позицию он обозначил в интервью на телеканале Fox News.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Что-то мы должны обсудить вне камер. Но они должны были услышать позицию Украины», — заявил он.

Также Зеленский сказал, что отказывается извиняться перед Трампом. При этом он согласился, что случившийся в Белом доме инцидент не является чем-то хорошим. «Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — пояснил политик.

Когда говорят о том, что Украина уже вся разрушена, украинские солдаты убегают, (...) а президент — диктатор. Какой может быть реакция?

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих выяснила, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Она отметила, что поведение гостя вызвало у Трампа и его команды раздражение. В частности, им не понравилось, что тот «пожимал плечами и закатывал глаза».

Зеленский обматерил вице-президента США

Позднее выяснилось, что Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он не сдержался, когда тот указал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) проблемы с пополнением личного состава и что Киев проигрывает сражения. Зеленский спросил, был ли американский политик на Украине, Вэнс ответил, что смотрел различные истории. После этого Зеленский закатил глаза, покачал головой и тихо в нецензурной форме высказался в адрес вице-президента, причем он произнес ругательства на русском языке.

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Сообщения о ругательстве Зеленского вышли за пределы российского сегмента сети. Миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отреагировал на твит в соцсети X, в котором акцентировался тот момент встречи.

На фоне этого американский госсекретарь Марко Рубио указал, что Зеленский должен извиниться перед Трампом за перепалку на переговорах в Белом доме. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера, поэтому ему следует принести извинения. Рубио также допустил, что утверждения Зеленского о его стремлении к миру могут не соответствовать действительности.

За Зеленского заступились «по методичке»

Сторону Зеленского заняли в Европе. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что украинцы не останутся одиноки после инцидента. В свою очередь президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что сейчас Прага находится на стороне Киева «более, чем когда-либо, и пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия».

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Бывший глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и вовсе осудил Трампа и Вэнса, назвав перепалку «позорным шоу, за которое ему стыдно». «США заслуживают чего-то лучшего. Я был и остаюсь с Зеленским», — заявил он.

При этом некоторые политики Евросоюза выложили одинаковые посты в поддержку Зеленского. Сообщения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вице-председателя ЕК Валдиса Домбровскиса, председателя Европарламента Роберты Метсолы и председателя Евросовета Антониу Кошты повторяют друг друга слово в слово. В частности, в них содержится призыв к Зеленскому быть «сильным, храбрым и бесстрашным», а также говорится о готовности работать для достижения справедливого и устойчивого мира. «Кажется, они все выучили методичку», — подчеркнул портал DD Geopolitics.

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