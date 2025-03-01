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00:27, 1 марта 2025Мир

Президент Чехии обратился к Европе после скандала в Белом доме

Глава Чехии Павел: Сейчас страна на стороне Украины более, чем когда-либо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Чехии Петр Павел выразил поддержку Украине после скандальной перепалки между лидером республики Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампов. Его заявление опубликовано в соцсети X.

Политик подчеркнул, что сейчас Чехия находится на стороне Украины «более, чем когда-либо». «Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия», — добавил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что свободному миру необходим новый лидер вместо США. Она отметила, что «Украина — это Европа» и призвала европейские страны наращивать поддержку Киева, чтобы он мог «продолжать давать отпор агрессору».

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