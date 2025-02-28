В ЕС призвали найти «нового лидера свободного мира» вместо США

Каллас: Свободному миру нужен новый лидер вместо США

Свободному миру необходим новый лидер вместо Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

Она написала, что «Украина — это Европа» и призвала европейские страны наращивать поддержку Киева. По ее словам, это необходимо для того, чтобы Украина могла «продолжать давать отпор агрессору».

«Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов», — сказала Каллас.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала президента Украины Владимира Зеленского быть смелым после скандальной перепалки с лидером США Дональдом Трампом. «Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы не одиноки», — сказала она.