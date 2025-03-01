DD Geopolitics: Политики ЕС выложили одинаковые посты в поддержку Зеленского

Политики Европейского союза (ЕС) выложили одинаковые посты в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Странное сходство заметил портал DD Geopolitics.

Утверждается, что посты главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, вице-председателя ЕК Валдиса Домбровскиса, председателя Европарламента Роберты Метсолы и председателя Евросовета Антониу Кошты повторяют друг друга слово в слово.

В частности, в них содержится призыв к Зеленскому быть «сильным, храбрым и бесстрашным», а также говорится о готовности работать для достижения справедливого и устойчивого мира. «Кажется, они все выучили методичку», — подчеркивает портал.

Ранее на Западе заявили о тщеславии Зеленского после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом. «Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил ее под угрозу своим поведением», — пишут журналисты