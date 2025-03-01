На Западе заявили о тщеславии Зеленского после перепалки с Трампом

Spectator: Зеленский поставил тщеславие и гордость выше интересов Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины. Об этом написало издание Spectator.

«Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил ее без необходимости под угрозу своим поведением в Белом доме», — пишут журналисты. Так, украинский политик поставил свое тщеславие и гордость выше интересов своей страны.

Как подчеркнуло издание, еще никто не побеждал Трампа в словесной перепалке.

При этом сам Зеленский после скандала в Белом доме заявил, что верит в возможность спасти отношения с американским главой Дональдом Трампом. Трамп же рассказал, что президент РФ Владимир Путин хочет завершить конфликт, в то время как Зеленский показывает себя как человек, который хочет дальше «бороться, бороться, бороться».