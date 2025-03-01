Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 1 марта 2025Мир

Зеленский оценил шансы спасти отношения с Трампом

Зеленский заявил, что верит в шанс спасти отношения с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский верит в возможность спасти отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после возникшей между ними перепалки на переговорах в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства пояснил, что речь идет об «исторических отношениях, которые выше отношений президентов». «Это вопрос отношений наших народов», — сказал он.

Зеленский добавил, что Трамп находится «посередине» между Россией и Украиной, но ему хотелось бы, чтобы политик «был ближе» к Киеву.

В этом же интервью Зеленский высказался о перепалке с Трампом. Он отказался извиняться перед американским лидером, отметив, что не уверен, что «сделал что-то плохое».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отказался извиниться перед Трампом

      Сын Трампа высмеял Зеленского

      Зеленский высказался о судьбе сделки по украинским минеральным ресурсам

      Зеленский объяснил свое поведение на встрече с Трампом

      Зеленский оценил шансы спасти отношения с Трампом

      Экс-генпрокурор Скуратов высказался о роли Березовского в убийстве Листьева

      Зеленский ответил на предложение уйти в отставку

      В США попытались уговорить Зеленского отказаться от встречи с Трампом

      В Киеве раздались взрывы

      Зеленский назвал россиян убийцами и врагами Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше