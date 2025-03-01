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02:15, 1 марта 2025Бывший СССР

Зеленский отказался извиниться перед Трампом

Зеленский не увидел ничего плохого в перепалке с Трампом в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о перепалке с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Свою позицию он обозначил в интервью на телеканале Fox News.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Что-то мы должны обсудить вне камер. Но они должны были услышать позицию Украины», — заявил он.

Также Зеленский сказал, что не собирается извиняться перед Трампом. При этом он согласился, что случившийся в Белом доме инцидент не является чем-то хорошим. «Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — пояснил политик.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В ответ Зеленский по-русски обматерил Вэнса.

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