Зеленский по-русски обматерил вице-президента США

RusVesna: Зеленский на русском языке обматерил вице-президента США Вэнса

Украинский лидер Владимир Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Политик не сдержался, когда Вэнс указал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) проблемы с пополнением личного состава и что Киев проигрывает сражения. Зеленский спросил, был ли американский политик на Украине, тот ответил, что смотрел различные истории. После этого Зеленский закатил глаза, покачал головой и тихо в нецензурной форме высказался в адрес вице-президента, причем он произнес ругательства на русском языке.

Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрих выяснила, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Она отметила, что поведение гостя вызвало у Трампа и его команды раздражение. В частности, им не понравилось, что тот «пожимал плечами и закатывал глаза».