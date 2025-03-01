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04:22, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Маск одним словом отреагировал на мат Зеленского в адрес вице-президента США

Маска удивил мат Зеленского в адрес вице-президента США Вэнса
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск одним словом отреагировал на мат украинского лидера Владимира Зеленского в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он опубликовал свою реакцию в соцсети X.

Маск ответил на публикацию одного из пользователей X, который разместил видео с ругающимся Зеленским во время перепалки с Вэнсом.

«Что?!», — написал миллиардер.

Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрих выяснила, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Она отметила, что поведение гостя вызвало у Трампа и его команды раздражение. В частности, им не понравилось, что тот «пожимал плечами и закатывал глаза».

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