Госсекретарь США потребовал от Зеленского извинений

Госсекретарь США Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед главой США Дональдом Трампом за перепалку на переговорах в Белом доме. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью CNN.

По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера, поэтому ему следует принести извинения. Рубио также допустил, что утверждения Зеленского о его стремлении к миру могут не соответствовать действительности.

Ранее Зеленский отказался извиняться перед Трампом, пояснив, что не уверен, что «сделал что-то плохое». При этом он согласился, что случившийся в Белом доме инцидент не является чем-то хорошим.