Вэнс обвинил Европу в потакании Зеленскому

Вэнс: Европа настраивает Зеленского на продолжение конфликта с Россией

Страны Европы потакают президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытаясь настроить его на продолжение конфликта с Россией. С таким обвинением в интервью телеканалу Fox News выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Он обращается к Европе, и многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — сообщил он. Политик отметил, что вечно финансировать украинский конфликт невозможно.

До этого Вэнс рассказал о попытках президента США Дональда Трампа быть любезным с Зеленским. «Первые 25-30 минут он старался быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес», — сказал он.