В Белом доме рассказали о попытках Трампа быть любезным с Зеленским

Вэнс: Первые 30 минут встречи Трамп старался быть любезным и добрым к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским старался быть дипломатичным, несмотря на «уколы» в свой адрес. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Первые 25-30 минут он старался... быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сказал он. По словам Вэнса, своим поведением президент Украины показал явное нежелание участвовать в мирном процессе.

Ранее США потребовали от Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по редкоземельным металлам. В свою очередь, Зеленский отметил, что не намерен извиняться, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В результате украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного,

