Вэнс обратился к Европе с призывом насчет Зеленского

Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления Европы о поддержке Киева

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейских политиков о поддержке Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс подчеркнул, что ему важно лишь то, что они говорят в частном порядке. Он также призвал европейские страны убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости завершения конфликта.

«Они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно — кровопролития, убийства, экономическое опустошение. От этого всем становится хуже», — сказал вице-президент.

Ранее Вэнс обвинил Европу в потакании Зеленскому и попытках настроить его на продолжение конфликта с Россией. По его словам, многие европейские страны раззадоривают украинского президента, заявляя, что он «борец за свободу, что надо бесконечно сражаться».