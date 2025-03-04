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05:54, 4 марта 2025Мир

Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

Вэнс: США не станут вечно финансировать боевые действия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. Об этом в эфире Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, американский народ не станет этого терпеть. Кроме того, добавил он, у Америки для продолжения боев не хватит оружия и денег. А у Украины не хватит людей, добавил политик.

Ранее Белый дом объявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу».

Американский инвестор, советник Дэвид Сакс сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией составляют сотни тысяч человек. Комментируя решение президента США прекратить военную помощь Киеву, Сакс заявил, от этой поддержки выгоды не получали ни американцы, ни украинцы.

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