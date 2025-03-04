В Германии порассуждали о последствиях приостановки помощи США Украине

Профессор Масала: Без военной помощи США Украина сможет продержаться полгода

Без военной помощи Соединенных Штатов Америки запасов оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватит на шесть месяцев, после чего украинским военным станет еще тяжелее сдерживать наступление России. Об этом заявил профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью ZDF.

По словам эксперта, несмотря на попытки Европы заручиться одобрением Вашингтона в вопросе поддержки Киева, «существуют значительные опасения» относительно того, будут ли США действовать так, как от них того ожидают европейцы.

Масала также признал, что альтернативы поддержке Украины при участии США нет.

Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп «ясно дал понять», что сосредоточен на мире. Представитель американской администрации добавил, что Штатам нужно, чтобы их партнеры были привержены той же цели.