Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 4 марта 2025Мир

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Reuters: Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tabrez Syed / Unsplash

Представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

По его словам, глава государства Дональд Трамп «ясно дал понять», что сосредоточен на мире. «Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели», — объяснил представитель Белого дома.

Ранее о решении США приостановить всю военную помощь Киеву сообщал телеканал Fox News. В американской администрации сообщили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

До этого высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон рассматривает не только прекращение поставок военного оборудования, но и сокращение обмена разведывательной информацией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

      ВСУ потеряли две трети полученных от США танков

      В Белом доме обвинили Зеленского в желании продолжать конфликт ради удержания власти

      Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

      Производитель смартфонов вложит миллиарды в изучение ИИ

      «Радиостанция Судного дня» резко активизировалась

      На Западе заявили о сигнале Зеленскому после приостановки военной помощи США

      В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

      Известный российский комик три дня пробыл в коме после аварии

      В Конгрессе США поиздевались над Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше