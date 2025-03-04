Reuters: Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

По его словам, глава государства Дональд Трамп «ясно дал понять», что сосредоточен на мире. «Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели», — объяснил представитель Белого дома.

Ранее о решении США приостановить всю военную помощь Киеву сообщал телеканал Fox News. В американской администрации сообщили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

До этого высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон рассматривает не только прекращение поставок военного оборудования, но и сокращение обмена разведывательной информацией.