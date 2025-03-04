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06:46, 4 марта 2025Мир

В США раскрыли подробности приостановки военной помощи Украине

NYP: Решение о приостановке помощи Украине коснется и оружия США в Европе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету приостановить отправку на Украину всего оружия, включая находящееся на территории Европы. Подробности решения Вашингтона раскрыла газета New York Post (NYP).

Как утверждается в публикации, речь идет, в том числе, о боевой технике, которая не только находится в пути, но и об ожидающей в транзитных зонах в Польше.

Ранее Белый дом объявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу».

До этого появилась информация о том, что США рассматривают не только прекращение поставок военного оборудования, но и сокращение обмена разведывательной информацией.

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