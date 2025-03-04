Трамп захотел прекратить военную помощь Украине

WP: Трамп захотел прекратить оказывать военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп захотел прекратить оказывать Украине военную помощь. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Трамп собирается провести встречу с другими чиновниками, чтобы обсудить данный вопрос.

«Рассматривается не только прекращение поставок военного оборудования, такого как боеприпасы и радары. Но и сокращение обмена разведывательной информацией, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов», — указано в материале.

Ранее Трамп заявил, что принес России только горе. «Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал он.