На Западе назвали Россию победителем после приостановки военной помощи США Украине

NYT: РФ является главным бенефициаром приостановки США военной помощи Украине

Россия является главным бенефициаром решения президента США Дональда Трампа о приостановке всей военной помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Решение Трампа резко обостряет разрыв между Вашингтоном и Киевом в критический момент конфликта. Самым непосредственным бенефициаром этого шага является президент России Владимир Путин», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, любой затяжной спор между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским только укрепит позицию Москвы — либо на поле боя, либо во время переговоров о прекращении огня.

Ранее в Белом доме объявили о приостановке всей военной помощи Украине. Вся военная техника США, которая сейчас направляется в страну или находится на транзитных складах в Польше, не пересечет границу республики.

Агентство Bloomberg назвало условие возобновления США помощи Киеву. По словам высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, Киев не будет получать помощь до тех пор, пока власти Украины «не продемонстрируют приверженность миру».