В США раскрыли условие возобновления военной помощи Украине

Трамп остановил военную помощь Киеву до выполнения условия по миру

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон приостанавливает помощь Киеву до тех пор, пока власти Украины «не продемонстрируют приверженность миру».

До этого миллиардер Дэвид Сакс заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет мотивации заключать мир. Он обвинил украинского лидера в том, что тот желает продолжать конфликт, чтобы удержаться у власти.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил значение перепалки между Трампом и Зеленским. По его мнению, ссора показала, что конфликт на Украине будет трудно решить.