Кремль оценил значение перепалки между Трампом и Зеленским

Песков: Перепалка Трампа и Зеленского показала, что конфликт будет трудно решить

Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским дала наглядно понять, что конфликт на Украине будет трудно разрешить. Так значение произошедшего оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера указал, что ссора в Белом доме, «безусловно, продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины».

Associated Press между тем называло перепалку Трампа и Зеленского самым острым конфликтом в истории Овального кабинета. Агентство подчеркнуло, что после скандальных переговоров будущее отношений Украины и США оказалось под вопросом.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал встречу двух президентов как «лютую выволочку». Он также призвал Вашингтон окончательно остановить военную помощь Киеву. Депутат Алексей Чепа, в свою очередь, в беседе с «Лентой.ру» предположил, что поведение Зеленского фактически означает, что их отношения с Трампом испорчены безвозвратно. Парламентарий также допустил, что после такого дипломатического скандала украинского политика может ожидать незавидное будущее.