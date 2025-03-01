«Как не вмазали этому подонку?! Чудеса выдержки!» Вся Россия обсуждает провал Зеленского в США. Что говорят о нем и Трампе?

Захарова о Зеленском: Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого предполагалось подписать соглашение между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых, пошел не так, как планировалось. На встрече в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом политики кричали, перебивали друг друга, обменивались обвинениями, а украинский лидер даже матерился по-русски.

В итоге Трамп просто выгнал Зеленского, подписание соглашения сорвалось, а отношения двух лидеров, похоже, оказались серьезно испорчены. Как в России отреагировали на столь неожиданный исход — в материале «Ленты.ру».

Медведев назвал итог встречи полезным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал встречу Трампа и Зеленского как «лютую выволочку».

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Итог встречи Медведев назвал полезным, отметив, однако, что этого мало. Он призвал Вашингтон окончательно остановить военную помощь украинской «нацистской машине».

Фото: Mstyslav Cherno / AP

В МИД России указали на ложь Зеленского, озвученную им в ходе перепалки с Трампом

Как заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский во время встречи с Трампом солгал о том, что в 2022 году Украина осталась без поддержки.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — констатировала Захарова.

В Госдуме обратили внимание на реакцию Трампа и лидеров стран Европы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратил внимание на заявления глав государств Франции, Испании, Польши, а также руководства Германии и Евросоюза, которые по итогам прошедшей встречи Трампа и Зеленского выразили поддержку украинскому президенту.

Можно сделать вывод: они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее. Их поведение неадекватно. Это — временщики, создающие большие проблемы в первую очередь своим народам и странам, считающие жителей Украины не более чем расходным материалом

Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, указал на сообщение в аккаунте Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, где тот подвел итоги встречи с Зеленским. Президент США, в частности, заявил, что его украинский визави проявил неуважение к Соединенным Штатам, будучи приглашенным в Овальный кабинет Белого дома, и что Зеленский не готов к заключению мира.

Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру! Мир обеспечит победа России! Не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии Леонид Слуцкий председатель комитета Госдумы по международным делам

Коллега Слуцкого по нижней палате парламента Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» предположил, что поведение Зеленского фактически означает, что их отношения с Трампом испорчены безвозвратно.

«Заявление Трампа о том, что пусть Зеленский подумает и вернется, — это просто слова. На деле такое невозможно, теперь он для Трампа нерукопожатный», — указал он.

Депутат также предположил, что после такого дипломатического скандала Зеленского может ожидать незавидное будущее. Чепа обратил внимание на то, что Франция уже отыграла назад, утверждая, что не собирается посылать войска на Украину.

Они [французы] поняли, что не надо перечить Трампу. А этот дурак не понял. Думаю, Зеленского скоро просто не будет, каким-то образом его уберут Алексей Чепа депутат Государственной Думы

С ним согласился еще один депутат, Михаил Шеремет, отметив, что поведение Зеленского — «это позор Украины»: «Это его полный провал и начало конца политической карьеры», — предположил он.

Наконец, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал поведение Зеленского на переговорах с Трампом самым увлекательным спектаклем, разыгранным когда-либо на сцене Белого дома. По его мнению, это было вызвано нездоровым образом жизни и окружением украинского президента.

«Зеленский, благодаря нездоровому образу жизни и нездоровому окружению, включая европейских лидеров, возомнил себя мессией, который должен спасти весь цивилизованный мир от агрессивной России», — сказал Миронов.

Фото: Mystyslav Chernov / AP

«Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас»

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что, с одной стороны, Зеленский «не понял, куда он приехал и до какой степени все изменилось в американской политике», где при Трампе в США его воспринимают «исключительно как просителя, которому могут помочь, но это будет большая любезность».

«Он попробовал требовать и получил то, что получил. Похоже, что Трамп сильно раздосадован. Я не исключаю, что к подлинным чувствам был добавлен специальный элемент нагнетания, для того чтобы убедительным образом показать свою позицию и, так сказать, умыть руки: мол, я хотел и был готов помогать миру, но этот человек просто не хочет», — констатировал он.

Как заявил директор Института международных отношений МГИМО МИД России Максим Сучков, визит Зеленского дает дополнительные возможности Москве, которыми, однако, еще нужно суметь правильно распорядиться.

«Впрочем, обольщаться увиденным не стоит. Ключи к окончанию конфликта у США: они могут хоть завтра отключить Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ, и через неделю все для них закончится. Но США этого не делают, потому что чувствуют, что могут выжать из ситуации больше», — резюмировал он.

В свою очередь, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, говоря о переговорах Зеленского и Трампа, просто констатировала, что Овальный кабинет Белого дома прежде такого не видел. «Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас», — отметила она.