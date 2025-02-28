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00:03, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян высказалась о перепалке Зеленского с Трампом

Симоньян о переговорах Зеленского и Трампа: Такого Овальный кабинет еще не видел
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян высказалась о переговорах президента Украины Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Она опубликовала свою реакцию в Telegram-канале.

«Многое видел Овальный кабинет, но такого не видел. Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас», — отметила Симоньян.

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский солгал во время встречи с главой США Дональдом Трампом о том, что Киев в 2022 году остался без поддержки.

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