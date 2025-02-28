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22:38, 28 февраля 2025Мир

Захарова рассказала о самой большой лжи Зеленского

Захарова: Зеленский солгал о том, что Киев в 2022 году остался без поддержки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский солгал во время встречи с главой США Дональдом Трампом о том, что Киев в 2022 году остался без поддержки. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — посетовала Захарова.

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

После этого западные СМИ предположили, что перепалка украинского лидера и главы Белого дома, по всей вероятности, ускорит усилия Вашингтона по расследованию трат Украины.

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