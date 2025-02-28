На Западе назвали возможные последствия перепалки Зеленского и Трампа

Reuters: Конфликт Зеленского и Трампа ускорит расследование трат Украины

Перепалка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, по всей вероятности, ускорит усилия Вашингтона по расследованию трат Украины. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что перепалка между Зеленским и Трампом, вероятно, ускорит усилия по расследованию трат, мошенничества и злоупотреблений с переданной Украине помощью от США», — сказано в статье.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

Помимо этого, глава США предупредил украинского лидера, что тому «безусловно» придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта.

В итоге политики отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам. Церемония подписания соглашения была сорвана после того, как Зеленский досрочно покинул Белый дом.