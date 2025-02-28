Трамп заявил о необходимости Зеленскому пойти на компромиссы

Трамп: Зеленскому безусловно придется идти на компромиссы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «безусловно» придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидеров в Белом доме, передает агентство Reuters.

«Ему [Зеленскому], безусловно, придется пойти на компромиссы», — сказал 47-й президент Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп указал, что необходимо говорить о мирном урегулировании на Украине в как можно более быстрые сроки. При этом он подчеркнул, что сейчас речи о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Ранее Трамп заявил, что контакты с президентом России Владимиром Путиным были превосходны, и переговорщики уже приступили к обсуждению будущего соглашения по урегулированию на Украине. При этом сам российский лидер подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем.