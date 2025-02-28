В Госдуме назвали Зеленского нерукопожатным для Трампа

Депутат Чепа: Зеленский стал нерукопожатным для Трампа

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал скандальную встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Свое мнение он озвучил «Ленте.ру».

Политик отметил, что Зеленский устроил перепалку в оскорбительном, неуважительном тоне в отношении американского лидера. «Заявление Трампа о том, что пусть Зеленский подумает и вернется, — это просто слова. На деле такое невозможно, теперь он для Трампа нерукопожатный», — указал он.

Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрих выяснила, что инициатором прекращения беседы Трампа и Зеленского стал президент США. Она опровергла утверждения, будто украинский лидер сам решил досрочно покинуть встречу. «Трамп выгнал Зеленского, тот не ушел по своей воле», — заявила она.