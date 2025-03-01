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17:24, 1 марта 2025Мир

Перепалку Трампа и Зеленского назвали самым острым конфликтом в истории Овального кабинета

AP: Разговор Трампа и Зеленского стал самым острым в истории Овального кабинета
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mystyslav Chernov / AP

Перепалка американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского стала самым острым публичным конфликтом в истории Овального кабинета. Об этом заявляет Associated Press (AP).

Информационное агентство назвало разговор президентов «ошеломительным эпизодом». Оно завершило неделю интенсивных, но тщетных попыток некоторых стран лоббировать интересы Киева в Вашингтоне. AP подчеркнуло, что после скандальных переговоров будущее отношений Украины и США оказалось под вопросом.

Овальный кабинет — рабочий кабинет президента США в Белом доме. Он появился в резиденции главы США в 1909 году при президенте Уильяме Тафте.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности ураинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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