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08:36, 4 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал катастрофой приостановку военной помощи США

Гончаренко: Приостановка военной помощи США Украине это катастрофа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал катастрофой для Украины приостановку военной помощи США.

«Это [приостановка помощи] — катастрофа и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашем великом лидере», — написал нардеп.

Он добавил, что если президент США Дональд Трамп требует извинений, то Украине стоит извиниться. Помимо этого, по мнению нардепа, Киеву стоит разработать план в случае полной остановки военной помощи от США.

«Реальность такова, что сейчас президент США — Трамп. Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против», — добавил депутат.

Ранее Гончаренко заявил, что Киеву необходим посредник для переговоров с Вашингтоном. Он добавил, что Украина не может потерять такого союзника, как США, и выразил недовольство, что Украина потеряла возможность общаться с Вашингтоном напрямую.

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