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09:50, 4 марта 2025Мир

В США предрекли Украине суровые последствия остановки военной помощи

CNN: Украину ждут суровые последствия остановки военной помощи США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину ждут суровые последствия решения президента США Дональда Трампа остановить поставки военной помощи. Об этом заявил анонимный высокопоставленный американский чиновник в разговоре с CNN.

«Есть пробел в возможностях, который Европа не может заполнить в одиночку», — подчеркнул источник. При этом чиновник предположил начало проблем для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через несколько недель после официальной остановки помощи Вашингтоном.

«Влияние будет большим. Я бы назвал его парализующим», — подчеркнул в разговоре с телеканалом военный аналитик Марк Канчиан. Он предрек слом линии фронта ВСУ и вынужденное решение Киева пойти на мирное урегулирование. Эксперт подчеркнул, что выход из ситуации может стать «крайне унизительным» для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее европейские чиновники назвали сроки развала фронта ВСУ после потери помощи от Вашингтона. Дополнительно уточняется, что страны Европейского союза (ЕС) сомневаются в собственной способности заместить поставки из США.

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