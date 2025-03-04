В Европе назвали сроки развала фронта у ВСУ после потери помощи от США

CNN: ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боевых действий только до лета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут поддерживать нынешний темп боевых действий только до лета текущего года после решения президента США Дональда Трампа полностью прекратить военную помощь Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейские источники.

«Украина, вероятно, сможет поддерживать свой текущий темп боевых действий в течение нескольких недель — возможно, до начала лета — прежде чем пауза США начнет иметь серьезный эффект», — приводит телеканал слова источников.

Дополнительно уточняется, что страны Европейского союза (ЕС) сомневаются в собственной способности заместить поставки из США, так как американское оружие превосходит по большинству технических характеристик и поставляется в больших объемах.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету приостановить отправку на Украину всего оружия, включая находящееся на территории Европы. Речь идет, в том числе, о боевой технике, которая не только находится в пути, но и об ожидающей в транзитных зонах в Польше.