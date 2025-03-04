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11:05, 4 марта 2025Мир

«Я ничего не дал России, кроме горя». Как Трамп оценил отношения с Москвой?

Трамп заявил, что принес РФ лишь горе санкциями и помощью Украине
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принес Москве лишь горе санкциями и помощью Украине. Таким образом политик отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России.

Как утверждает американский лидер, его решение передать украинским военным комплексы Javelin помогло остановить танки России, которые направлялись на Киев.

Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России

Дональд Трамппрезидент США

В 2023 году на предвыборном митинге в Техасе Трамп заявил, что дал Украине «сотни» Javelin. Он также утверждал, что остановил газопровод «Северный поток-2».

«Я дал им сотни и сотни Javelin, тогда как [его предшественник Барак] Обама отправлял им подушки», — сказал политик. Бывший американский лидер отрицает, что «был мягок» с Россией.

Фото: Eloisa Lopez / AP

Трамп хочет заставить Зеленского начать переговоры с Россией

Газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома утверждает, что Трамп хочет заставить украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

В материале указано, что Трамп ясно дал понять, что экономическое соглашение, за которым Зеленский приехал в Вашингтон, остается на столе переговоров. «Метод кнута и пряника нужен, чтобы вынудить Зеленского к более масштабным переговорам о прекращении конфликта с Россией», — сообщил чиновник.

Кроме того, Белый дом объявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу» в поставках, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

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В Белом доме задумались о снятии с России части санкций

Администрация Трампа изучает планы смягчения санкционной политики в отношении России. По словам источников агентства Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

В агентстве отметили, что ведомства готовят предложения по снятию ограничений с ряда физических и юридических лиц, в том числе с некоторых российских крупных бизнесменов.

Фото: Mark Schiefelbein / AP

При этом в конце февраля Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Уточнялось, что речь идет об односторонних рестрикциях, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах в связи с ситуацией на Украине. Тогда в Белом доме отметили, что Трамп пришел к выводу о необходимости оставить в силе эти ограничительные меры после 6 марта 2025 года.

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