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01:17, 4 марта 2025Экономика

В Белом доме задумались о снятии с России части санкций. Кого могут вычеркнуть из черного списка?

Reuters: Белый дом изучает возможность снятия с России ряда санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает планы смягчения санкций в отношении России. Об этом сообщило Reuters.

По словам источников, Белый дом поручил Госдепартаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Отмечается, что власти США могут обсудить этот список с представителями России в рамках переговоров.

Сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с ряда физических и юридических лиц, в том числе с некоторых российских крупных бизнесменов, указывает агентство.

Трамп продлил антироссийские санкции

В конце февраля Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Уточнялось, что речь идет об односторонних рестрикциях, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах в связи с ситуацией на Украине. Тогда в Белом доме отметили, что Трамп пришел к выводу о необходимости оставить в силе эти ограничительные меры после 6 марта 2025 года.

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При этом Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. Он заявил в присутствии журналистов в Белом доме, что пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт. «Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта — прим. «Ленты.ру»)», — сказал американский лидер.

Также стало известно, что экс-исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг занялся разработкой проекта перезапуска газопровода при поддержке инвесторов из США. Издание Financial Times выяснило, что в администрации Трампа в курсе проводимой работы. Там видят эту идею как возможность восстановить отношения с Россией.

В России рассказали о пользе санкций

Военкор Александр Коц указал, что в вопросе американских санцкий важно понимать исторический контекст. Он пояснил, что США крайне неохотно снимают свои рестрикции с тех стран, против которых они их ввели. В качестве примера он привел Кубу, которая находится под торговым эмбарго со стороны Вашингтона уже 65 лет. «Посулы ослабить нам ограничения — это точно такая же морковка на удочке перед мордой осла, как и для Украины заверения вступить когда-нибудь в НАТО. Наша экономика, вроде как, худо-бедно справляется с западным давлением. И активно находит новых торговых партнеров. Надо ли нам бежать за очередной морковкой?» — резюмировал он.

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Санкции против Москвы сыграли для нее стимулирующую роль, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, в условиях ограничений российские компании стали чаще обращаться к отечественным ученым. «Отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — подчеркнул он. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин также оценил недавние новости о возможном скором возвращении зарубежных фирм, покинувших российский рынок. По его словам, нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

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