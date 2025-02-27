Трамп продлил ряд санкций против России

Белый дом: Президент США Трамп на год продлил действие ряда санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о санкциях, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах в связи с ситуацией на Украине. В Белом доме отметили, что Трамп пришел к выводу о необходимости оставить в силе эти ограничительные меры после 6 марта 2025 года.

Ранее американский лидер допустил отмену санкций против России в будущем, однако пока они остаются в силе. По его словам, в какой-то момент санкции будут отменены, но прямо сейчас Вашингтон не соглашался отменить санкции в отношении кого-либо.