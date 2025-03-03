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22:37, 3 марта 2025Мир

В США рассказали о планах смягчения санкций против России

Reuters: США изучают планы смягчения санкций в отношении России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает планы смягчения санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников, Белый дом поручил Госдепартаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Отмечается, что власти США могут обсудить этот список с представителями России в рамках переговоров.

Сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с ряда физических и юридических лиц, в том числе с некоторых российских олигархов, указывает агентство.

До этого Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. По его словам, пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт.

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