В США рассказали о планах смягчения санкций против России

Reuters: США изучают планы смягчения санкций в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа изучает планы смягчения санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников, Белый дом поручил Госдепартаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Отмечается, что власти США могут обсудить этот список с представителями России в рамках переговоров.

Сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с ряда физических и юридических лиц, в том числе с некоторых российских олигархов, указывает агентство.

До этого Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. По его словам, пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт.