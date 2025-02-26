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22:37, 26 февраля 2025Мир

Трамп высказался о снятии антироссийских санкций

Трамп: Вопрос снятия санкций с РФ пока не стоит, сначала надо завершить конфликт
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. Он заявил в присутствии журналистов в Белом доме, что пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт, трансляция брифинга велась на сайте резиденции.

«Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта — прим. «Ленты.ру»)», — сказал американский лидер.

Ранее Британия объявила крупнейший пакет санкций против России. Как заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, западные страны должны усилить санкционное давление на Москву, дабы она пошла на уступки.

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