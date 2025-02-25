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17:38, 25 февраля 2025Экономика

Стармер заявил о крупнейших санкциях против России

Стармер: Британия объявляет крупнейший пакет санкций против России
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Великобритания вводит санкции против российских банков, теневого флота и китайских компаний. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Его процитировал ТАСС.

По его словам, это крупнейший пакет ограничительных мер, к которым прибегнул Лондон с момента начала конфликта на Украине. Кроме того, Стармер пообещал, что обсудит с лидерами «Группы семи» дополнительные рестрикции. Речь пойдет о новом потолке цен на российскую нефть, а также новых санкциях в отношении нефтяных гигантов и банков.

Стармер считает, что западные страны должны усилить санкционное давление на Россию, дабы Москва пошла на уступки.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания нарастит военные расходы с 2 до 2,5 процента ВВП. Это будет крупнейшим повышением с момента завершения холодной войны. Подобные траты Лондон позволит себе за счет уменьшения помощи другим странам с 0,5 до 0,3 процентов ВВП.

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