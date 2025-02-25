Британия сократит международную помощь

Британия увеличит расходы на оборону за счет сокращения помощи другим странам

Британия увеличит расходы на оборону за счет сокращения помощи другим странам с 0,5 до 0,3 процентов ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Страмер, передает ТАСС.

По словам премьера, британское правительство начнет стабильное увеличение оборонных расходов, чтобы «выполнить свое обязательство тратить на оборону 2,5 процента ВВП». Лондон планирует достичь заявленной отметки к 2027 году.

«Я хочу ясно заявить парламенту, что это не то заявление, которое я делаю с радостью», — сказал Стармер, отметив, что правительству приходится «принимать чрезвычайно сложные и болезненные решения».

Ранее Стармер призвал президента США Дональда Трампа поддерживать Украину и дать ей гарантии безопасности. По словам британского премьера, Вашингтону и Лондону выгодно поддерживать Киев, предоставляя ему гарантии безопасности. Стармер отметил, что Украина должна принимать участие во всех мирных переговорах и нуждается в помощи США. При этом политик приветствовал приверженность Трампа мирной инициативе и отметил, что «впечатлен» его попытками урегулировать конфликт.