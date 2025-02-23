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11:33, 23 февраля 2025Мир

Премьер Британии дал Трампу советы по Украине

Стармер призвал Трампа поддерживать Украину и дать ей гарантии безопасности
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа поддерживать Украину и дать ей гарантии безопасности. Свои советы американскому лидеру политик опубликовал в статье для The Sun.

По словам британского премьера, Вашингтону и Лондону выгодно поддерживать Киев, предоставляя ему гарантии безопасности. Стармер отметил, что Украина должна принимать участие во всех мирных переговорах и нуждается в помощи США. При этом политик приветствовал приверженность Трампа мирной инициативе и отметил, что «впечатлен» его попытками урегулировать конфликт.

«Президент Трамп также прав, когда проявляет инициативу и смотрит, есть ли на повестке дня хорошее мирное соглашение», — подчеркнул Стармер.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля он объявит о самом большом пакете санкций против России с начала конфликта на Украине.

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